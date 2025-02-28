Министерство обороны США официально начало процесс увольнения трансгендерных военнослужащих, предоставив им 30 дней на добровольный выход из службы.

Министерство обороны США официально начало процесс увольнения трансгендерных военнослужащих, предоставив им 30 дней на добровольный выход из службы. В противном случае, их уволят. В документе, представленном в суде, указывается, что наличие гендерной дисфории несовместимо с высокими требованиями к физическому и психологическому состоянию военных. Исключением могут стать отдельные случаи, если военнослужащий получит специальное разрешение.

Этот шаг стал частью новой военной политики администрации Дональда Трампа, которая пересматривает решения, принятые при Джо Байдене. В частности, новый министр обороны Пит Хегсет объявил о запрете на прием в армию лиц с гендерной дисфорией и приостановке финансирования гендерно-аффирмативной медицинской помощи. Новая политика стала предметом судебного разбирательства – шесть действующих военнослужащих уже подали иск против администрации.

Пентагон не дал дополнительных комментариев, заявив, что документ говорит сам за себя. Однако данное решение уже вызвало широкие обсуждения в политических кругах и среди правозащитников. Военные эксперты отмечают, что окончательные последствия этого шага для кадровой политики армии США станут ясны в ближайшие месяцы.