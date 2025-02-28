Министерство обороны США официально начало процесс увольнения трансгендерных военнослужащих, предоставив им 30 дней на добровольный выход из службы. В противном случае, их уволят. В документе, представленном в суде, указывается, что наличие гендерной дисфории несовместимо с высокими требованиями к физическому и психологическому состоянию военных. Исключением могут стать отдельные случаи, если военнослужащий получит специальное разрешение.
Этот шаг стал частью новой военной политики администрации Дональда Трампа, которая пересматривает решения, принятые при Джо Байдене. В частности, новый министр обороны Пит Хегсет объявил о запрете на прием в армию лиц с гендерной дисфорией и приостановке финансирования гендерно-аффирмативной медицинской помощи. Новая политика стала предметом судебного разбирательства – шесть действующих военнослужащих уже подали иск против администрации.
Пентагон не дал дополнительных комментариев, заявив, что документ говорит сам за себя. Однако данное решение уже вызвало широкие обсуждения в политических кругах и среди правозащитников. Военные эксперты отмечают, что окончательные последствия этого шага для кадровой политики армии США станут ясны в ближайшие месяцы.