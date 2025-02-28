В Румынии обострилась политическая ситуация после задержания Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре президентских выборов.

В Румынии обострилась политическая ситуация после задержания Кэлина Джорджеску, победившего в первом туре президентских выборов. Арест произошел в момент, когда он направлялся в Центральную избирательную комиссию для подачи документов на участие в новой кампании. Политика обвиняют в финансовых нарушениях и призывах, угрожающих конституционному строю. Этот шаг вызвал международное внимание и стал предметом обсуждения в Вашингтоне.

Ситуация приобрела еще большую остроту после того, как новая администрация США во главе с Дональдом Трампом начала критиковать европейские тенденции к ограничению прав и свобод граждан. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее прямо указывал на Румынию как пример отклонения от демократических принципов. Однако действия Бухареста стали своеобразным ответом – теперь Европа демонстрирует Вашингтону, что готова действовать самостоятельно, невзирая на недовольство за океаном.

Этот случай может стать серьезным испытанием для американской политики в Европе. Если Белый дом ограничится лишь дипломатическими заявлениями, это может выглядеть как слабость на фоне заявленной жесткой линии в отношении союзников. Однако активное вмешательство в ситуацию грозит Вашингтону втягиванием в новый политический конфликт внутри ЕС.