В России представлен новый электромобиль Sova 25: экологичность и комфорт для бизнеса

Российская компания «Сова Моторс» анонсировала выпуск своего нового электромобиля под названием Sova 25. Это многоцелевой транспорт, ориентированный как на коммерческое, так и на частное использование. Модель получила официальное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что открывает ей путь на российский рынок электромобилей.

Sova 25 комплектуется электродвигателем мощностью 81,6 л.с., позволяющим развивать скорость до 90 км/ч. На одной полной зарядке автомобиль способен проехать более 200 километров. Кроме того, благодаря современным зарядным станциям, восполнение энергии на 100 км пути займет всего около получаса.

Размеры машины — 4490×1610×1900 мм — делают её удобной для маневрирования в тесных городских условиях. При этом кузов объемом 5,1 куб. м обеспечивает вместительность, позволяя перевозить до 995 кг груза.





Одним из ключевых преимуществ Sova 25 является экономичность и низкие эксплуатационные затраты. Водителям предоставляется бесплатное техническое обслуживание в течение трёх лет или до пробега 150 тысяч километров. Кроме того, электромобиль получает ряд льгот, таких как бесплатная парковка в ряде российских регионов.

Стоимость новой модели составляет 4,5 миллиона рублей. В эту цену включаются как передовые технологии и экологическая составляющая, так и удобство эксплуатации. Электромобили Sova 25 нацелены на расширение сегмента экологически чистого транспорта в России, предлагая отечественным пользователям достойную альтернативу импортным решениям.