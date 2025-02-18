В РФПИ рассказали, сколько США потеряли из-за ухода компаний из России

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, в интервью для CNN заявил, что американские компании понесли убытки на сумму около 300 миллиардов долларов в результате своего ухода из Российской Федерации. Эти потери, по словам Дмитриева, можно было бы избежать, если бы сохранялась более тесная экономическая кооперация между странами.

Дмитриев подчеркнул, что текущие экономические трудности для американских бизнесов возникли в результате отсутствия совместной работы, что, по его мнению, подрывает потенциал для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Он выразил уверенность в том, что российско-американские отношения могут быть восстановлены через диалог и конструктивное взаимодействие, что будет способствовать решению существующих проблем и поиску оптимальных путей для обеих сторон, включая вопросы, связанные с Украиной.

В Эр-Рияде, где уже состоялись предварительные переговоры, к российской делегации планируется присоединение Дмитриева для обсуждения экономических вопросов с представителями США, в том числе с госсекретарем Марко Рубио и советником президента по национальной безопасности Майком Уолцом.

На фоне этих переговоров, которые ожидаются быть напряженными и многогранными, стороны намерены обсудить не только двусторонние экономические отношения, но и более широкие геополитические вопросы, что включает урегулирование конфликта на Украине и подготовку к будущему саммиту между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.