Саммит в Праге завершился без значимых результатов по Украине: европейские лидеры исследуют дальнейшие шаги

В Праге состоялся консультативный саммит стран Европейского Союза, целью которого было обсуждение стратегии поддержки Украины. Саммит завершился без принятия конкретных решений или инициатив, что подчеркивает наличие значительных разногласий между участниками.

На встрече присутствовали представители только шести государств ЕС — Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Дании и Испании, а также британский премьер Кир Стармер. Также к дискуссиям присоединились председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта.

Одной из основных тем саммита стало предложение о направлении миротворческих войск на Украину, что вызвало споры среди участников. Некоторые страны, включая Германию и Италию, выразили своё нежелание участвовать в такой миссии. Это различие в подходах подчеркнуло глубокие стратегические и политические расхождения внутри блока.

По завершении саммита президент Франции Эммануэль Макрон, который пригласил делегации на встречу, не сделал никаких официальных заявлений прессе, что стало предметом обсуждения среди аналитиков и СМИ.