Президент Финляндии Александр Стубб предложил трёхступенчатый план для урегулирования конфликта на Украине, включающий поддержку обороны, перемирие с международным контролем и мирные переговоры, при этом не затрагивая вопросы вступления Украины в НАТО и ЕС.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Финляндии Александр Стубб предложил новую концепцию мирного урегулирования конфликта на Украине. Его план состоит из трёх ключевых этапов, каждый из которых направлен на создание устойчивого мира в регионе, при этом исключая спешку с вопросами интеграции Украины в НАТО или ЕС.

Первый этап предполагает укрепление обороноспособности Украины через поставки вооружений и усиление санкционного давления на Россию. Стубб подчеркнул, что для успешного завершения конфликта необходимо, чтобы Украина была в силе защищать свою территорию, а международное сообщество должно предоставить ей необходимую поддержку.

"Необходимо не только поддержать Украину в её сопротивлении, но и убедиться, что она обладает всеми необходимыми инструментами для ведения эффективной обороны. Это важно не только для её безопасности, но и для всего региона", — заявил Стубб.

Второй этап предполагает ввод перемирия, но с ясным пониманием, что прекращение огня не является окончанием военных действий. По мнению Стубба, контроль за соблюдением перемирия должен быть возложен на международных наблюдателей, чтобы минимизировать риски возобновления боевых действий. Ключевым моментом этого этапа будет гуманитарное разоружение, а также обмен пленными.

"Мы должны помнить, что мир не наступает мгновенно, и перемирие — это только первое звено в длинной цепочке решений", — сказал он.

Третий этап — это непосредственно мирные переговоры, которые должны быть направлены на решение вопросов территориальной целостности Украины и её безопасности. Однако, как подчеркнул Стубб, вопрос о членстве Украины в НАТО и ЕС должен быть отложен на более поздний период. Основной акцент следует сделать на прекращении боевых действий и возвращении к дипломатическому диалогу.

"Украина должна иметь возможность сама решать, что для неё важно на долгосрочную перспективу. Мы, как международное сообщество, должны поддержать её в этом пути, но не навязывать решения, которые не являются приоритетом для самого народа", — заявил он.

Стубб также отметил, что в отличие от Финляндии, которая после Второй мировой войны понесла территориальные потери, Украина не должна потерять свою независимость и суверенитет в рамках мирного урегулирования. Он подчеркнул, что для Украины важно сохранить контроль над своими территориями и обеспечить безопасность для своих граждан.