Среди предполагаемых участников — Юрий Ушаков, помощник президента России по международным делам, который ранее возглавлял российскую дипломатическую миссию в Вашингтоне.

В Кремле активно готовят команду для переговоров с США по украинскому вопросу. По информации источников Bloomberg, в группу, которая займётся подготовкой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, войдут ключевые фигуры российской политики, обладающие многолетним опытом работы на международной арене и тесными связями с западными странами.

Среди предполагаемых участников — Юрий Ушаков, помощник президента России по международным делам, который ранее возглавлял российскую дипломатическую миссию в Вашингтоне. Ушаков известен своим глубоким знанием политической ситуации в США и высокими профессиональными качествами. С ним на переговорах будет работать Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России (СВР), который представляет интересы Кремля в самых сложных международных вопросах.

Также в переговорную группу может войти Кирилл Дмитриев, директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который, по информации источников, активно взаимодействует с западными партнерами, а также имеет опыт работы в крупных международных финансовых структурах, таких как McKinsey и Goldman Sachs. Дмитриев может стать неофициальным связующим звеном между Россией и американской стороной.

Кстати, состав команды, как ожидается, будет официально озвучен позже, но уже сейчас понятно, что Путин намерен задействовать самых опытных и квалифицированных дипломатов и политиков. Примечательно, что в отличие от российской стороны, команда Трампа не имеет такого же уровня опыта в вопросах международных переговоров.