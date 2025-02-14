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В Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий выплаты супругам за долгий брак
В Госдуму внесен законопроект о выплатах за долгий брак

В Государственную Думу был внесен законопроект, предусматривающий денежные выплаты для супружеских пар, которые прожили в официальном браке не менее 30 лет. Эта инициатива, предложенная депутатами ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой, преследует цель сохранить и укрепить традиционные семейные ценности в России.

Предлагается следующая система выплат:

Интересно, что выплаты будут индексироваться каждый год, что компенсирует инфляцию и позволяет поддерживать их актуальность. При этом деньги будут делиться поровну между супругами. Даже в случае смерти одного из партнеров право на выплату сохраняется за вдовами или вдовцами, если юбилей приходится на год, когда супруг ушел из жизни.

Законопроект также уточняет, что для получения выплат брак должен быть зарегистрирован, не расторгнут и не признан недействительным. Это решение предполагает, что государство не только поддерживает тех, кто смог сохранить брак на протяжении десятилетий, но и стимулирует другие пары задуматься о ценности семейных отношений.

Оценить число семей, которые смогут претендовать на выплаты, не так просто. В разных регионах России ситуация с продолжительностью браков может сильно различаться, и для корректной оценки потребуется значительное количество статистических данных.

Кроме того, возникает вопрос: насколько эти выплаты могут повлиять на экономику и социальную политику страны? Хотя они и могут стать символом признания ценности долгих и стабильных отношений, выделение средств на эти выплаты может создать дополнительную нагрузку на федеральный бюджет. Не исключено, что проект потребует пересмотра в процессе работы над ним, в зависимости от того, как будет оценен его социально-экономический эффект.


#новости #общество #брак и семья
Источник: rg.ru
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