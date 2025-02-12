Россия отвергла предложение обмена территориями с Украиной. Дмитрий Песков заявил, что Москва не пойдёт на такой шаг и будет добиваться полного восстановления контроля над своими регионами.

Кремль жестко отреагировал на предложение Владимира Зеленского о возможном обмене территорий между Россией и Украиной. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая идея не только невозможна, но и не подлежит обсуждению. Это заявление стало очередным свидетельством того, насколько кардинально расходятся подходы двух стран к территориальному вопросу.

«Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих земель», — подчеркнул Песков, добавив, что украинские войска, удерживающие часть территории Курской области, будут выбиты, а контроль над регионом полностью восстановлен.

Заявление Зеленского, сделанное ранее, касалось гипотетической сделки: украинский лидер предложил обменять занятые ВСУ территории в Курской области на земли, которые Украина потеряла в результате конфликта. Однако в Кремле расценили эти слова как попытку отвлечь внимание от текущей ситуации на фронте и скрыть сложности, с которыми сталкиваются ВСУ.

Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, назвала такие заявления провокационными и подчеркнула, что они направлены на прикрытие "катастрофической" ситуации украинской армии в Курской области. Российские войска, по ее словам, продолжают активные действия по освобождению захваченных территорий. В Минобороны РФ недавно заявили, что в регионе уже удалось вернуть значительную часть населённых пунктов и территорий под российский контроль.

Тем временем, в Киеве продолжают настаивать на дипломатическом урегулировании, не исключая новых переговорных форматов. Однако, судя по реакции Кремля, Москва настаивает на своей жёсткой линии: ни о каком обмене территориями речи быть не может.