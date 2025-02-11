Екатеринбуржец Александр выставил на продажу визитную карточку Владимира Путина, полученную его отцом в 90-х годах, когда нынешний президент России только начинал свою политическую карьеру. Визитка, которая когда-то была передана лично будущим президентом на встрече в Санкт-Петербурге, сегодня является не просто уникальным историческим объектом, но и ценным раритетом. Продавец, который оценивает её в 50 000 рублей, не сразу решился на продажу и до сих пор не уверен, стоит ли расставаться с этой семейной реликвией.

История визитки начинается в середине 90-х, когда отец Александра, Иван Николаевич Орлов, работал руководителем металлургического направления на знаменитом Уралмашзаводе. Одним из проектов на тот момент была поездка представителей Уралмаша в Санкт-Петербург на встречу с профсоюзами страны.

Именно там, на рабочей встрече, Владимир Путин, который в тот период занимал пост советника по международным связям у мэра Петербурга Анатолия Собчака, лично передал визитную карточку Иванику Орлову. На карточке, помимо стандартных данных, Путин написал свои контактные номера карандашом, что придаёт документу особую ценность.

Для Александра, который в тот момент был ребёнком, встреча его отца с будущим президентом не имела особого значения. Он просто знал, что его отец общался с важными людьми. Но после того как визитка осталась в наследство, Александр, спустя годы, решил выставить её на продажу. Он первоначально оценил визитку в 300 000 рублей, но позже снизил цену до 50 000 рублей, в ожидании интереса со стороны коллекционеров и историков. За это время Александр получил несколько предложений, но до сделки дело не дошло.

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Теперь мужчина склоняется к тому, чтобы передать визитку в музей политической истории России, где уже выразили интерес к уникальному предмету. Этот шаг, по словам Александра, скорее продиктован желанием сохранить историческую ценность для будущих поколений, а не стремлением заработать на раритете.



