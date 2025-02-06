Учёные ТПУ создали наномембранный реактор, который ускоряет процесс производства биотоплива и делает его более экологически чистым.

Томский политехнический университет представил прорывную разработку — наномембранный реактор, который упрощает переработку органических отходов в биотопливо. В центре новой технологии — особая полимерная мембрана из отечественных материалов. Её уникальность заключается в исключительной стойкости к агрессивным химическим веществам, включая масла, кислоты и щелочи. Это позволяет значительно ускорить процессы фильтрации и разделения компонентов.

Реактор, который создан в рамках российской исследовательской программы, позволяет не только повысить скорость переработки топлива, но и улучшить его качество. Благодаря наномембранной структуре весь процесс производства занимает всего 1,5 часа. Кроме того, разработка способна работать при высоких температурах, что делает её универсальной для различных задач, включая ферментацию, очистку воды и биофильтрацию.

Исследователи утверждают, что их технология отвечает самым строгим стандартам качества, включая отечественные требования к биотопливу для дизельных двигателей. Перспективы внедрения включают массовое применение в переработке органических отходов, что позволит России выйти на новый уровень в производстве экологически чистого топлива.