В Санкт-Петербурге начнется серийное производство гражданских грузовиков БАЗ, которые заменят ушедшие иностранные марки, предлагая российский подход с высококачественными и функциональными моделями.

Санкции и уход иностранных производителей — не помеха для российской промышленности. В Санкт-Петербурге, в 2025 году, начнется серийное производство гражданских грузовых автомобилей БАЗ. Новые модели, которые будут выпускаться на базе бывшего завода MAN, призваны заменить ушедшие с российского рынка иностранные марки, а заодно продемонстрировать способность страны не только восстанавливать, но и развивать собственное производство.

Грузовики БАЗ-S36A11, по задумке разработчиков, станут «наследниками» ушедших иностранных брендов. В новой технике — почти 90% отечественных комплектующих, что, помимо прочего, даст толчок для роста внутри страны, от промышленного производства до создания новых рабочих мест. Модели будут оснащены современными функциями — климат-контролем, навигацией и системой автоматической подкачки шин — чтобы удовлетворить требования самых разных отраслей.

Разработка и производство этих машин подтверждают, что российская промышленность готова к независимости от внешних факторов и стремится к качественному обновлению собственных производственных мощностей. Ярославские заводы начнут выпускать двигатели и коробки передач, а другие компоненты будут изготавливать на предприятиях «Урал-Полимер» и «Северсталь».