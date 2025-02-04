Томские ученые создают уникальную систему очистки Черного моря от мазута. Новый метод не требует химикатов и подъема грунта: подводные беспилотники собирают загрязнения с морского дна при помощи воздушного потока.

Черное море столкнулось с серьезной экологической проблемой — на его дне оседают остатки мазута, угрожающие морским экосистемам. Российские ученые решили изменить подход к очистке водоемов: в Томском государственном университете (ТГУ) разрабатывают новую технологию под названием «Аэрощуп-море», которая позволит очищать морское дно без химии и вмешательства в природные процессы.

Ключевая особенность разработки — использование телеуправляемых подводных беспилотников, которые смогут работать на глубине до 100 метров. В отличие от традиционных методов, когда загрязненный грунт поднимали на поверхность для фильтрации, новая система действует иначе. Роботы создают мощный поток воздуха, который поднимает мазут с поверхности донных отложений. Далее нефтепродукты собираются специальными ловушками, а вода остается чистой. Такой способ позволяет избежать разрушения морской среды и минимизировать ущерб для обитателей Черного моря.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с компанией «Южморгеология», занимающейся исследованием морского дна. В течение года ученые планируют довести систему до практического использования. Технология основана на уже существующем изобретении «Аэрощуп», которое применялось для очистки почвы, но теперь адаптируется для работы в морской среде.

Эта разработка может стать находкой не только для Черного моря, но и для других водоемов, загрязненных нефтепродуктами. Если испытания пройдут успешно, технология сможет применяться в районах с интенсивным судоходством, где разливы нефти и мазута — частая проблема.