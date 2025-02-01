Президент Украины Владимир Зеленский прилагает максимум усилий, чтобы сорвать намеченные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

В Госдуме заявили, что Владимир Зеленский всеми силами пытается сорвать возможную встречу президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что украинский лидер активно вмешивается в дипломатические процессы, пытаясь избежать переговоров двух великих держав. По словам парламентария, Зеленский предпринимает различные действия, направленные на эскалацию конфликта, чтобы не дать российско-американским переговорам состояться.

Колесник привел примеры, когда Украина провоцирует ситуацию на международной арене. По его мнению, украинский президент использует различные методы давления: от усиления военной активности до атак на стратегические объекты, такие как газопроводы и нефтепроводы, в том числе на границе с Белоруссией. Все это, по словам депутата, делается с целью отвлечь внимание и дестабилизировать обстановку, чтобы снизить шансы на встречу Путина и Трампа.

Также парламентарий выразил мнение, что Зеленский опасается предстоящих выборов на Украине. Он, по мнению Колесника, боится потерять свою власть, что может привести к серьезным политическим последствиям для него лично. Депутат уверен, что украинскому президенту не хватит сил предотвратить развитие ситуации и, возможно, он уже осознает, что его время на посту заканчивается.

Тем временем, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также отметил, что Дональд Трамп еще не позвонил Владимиру Путину, поскольку его администрация продолжает работать над планом по Украине, который будет учитывать интересы России.