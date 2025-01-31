Совет национальной безопасности США приступил к проверке деятельности китайской лаборатории DeepSeek.

Китайская лаборатория DeepSeek привлекла внимание Национального совета безопасности США. В декабре компания представила свою новейшую модель ИИ — DeepSeek-r1, которая мгновенно вызвала резкое падение акций американской корпорации Nvidia на 17%, уронив её рыночную стоимость на 500–600 миллиардов долларов. В это же время приложение DeepSeek заняло первое место в App Store.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выразила опасения, что развитие китайского ИИ может угрожать национальной безопасности США. В частности, Ливитт обвинила администрацию Байдена в неэффективности ограничений, которые США пытались наложить на экспорт чипов в Китай. Оказавшись в центре внимания, DeepSeek продемонстрировала свою способность обходить барьеры, что заставило США начать проверку новых технологий компании.

Пока китайские ИТ-гиганты с каждым днём набирают обороты, американцы вынуждены адаптировать свои меры по сдерживанию технологического прогресса соперников. Вопрос теперь в том, насколько далеко зайдёт китайский ИИ и что это будет означать для глобального технологического порядка.