Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил во вранье президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что Лукашенко якобы предлагал Киеву нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ложью слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы звучавшем от него предложении нанести удар по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу. На пресс-конференции Лукашенко подчеркнул, что такой сценарий противоречил бы логике, поскольку завод является важным звеном экономики Беларуси, в модернизацию которого вложены значительные средства.

По словам Лукашенко, любые обвинения в подстрекательстве к атаке — это выдумка. Президент подчеркнул, что втягивать страну в конфликт через такие действия было бы неразумным и неприемлемым шагом. Он также отметил, что с самого начала противостояния старался избежать эскалации и придерживался позиции, направленной на стабилизацию ситуации.

Напомним, что ранее Зеленский утверждал: Лукашенко в разговоре предлагал Украине нанести ответный удар по Мозырскому НПЗ. Однако эти слова вызвали резкий отклик в Минске. Лукашенко заявил, что подобные заявления не только искажают действительность, но и могут быть частью информационной кампании, направленной на подрыв доверия к Беларуси.

Мозырский НПЗ, расположенный вблизи украинской границы, является ключевым объектом белорусской нефтепереработки, большая часть продукции которого идет на экспорт. Лукашенко подчеркнул, что любое нападение на этот завод было бы угрозой для всей экономики страны и, следовательно, не могло быть частью какой-либо стратегии Минска.