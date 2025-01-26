Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении разместить новый российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» ближе к Смоленску.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, ожидая поставок российского ракетного комплекса «Орешник», заявил, что намерен развернуть его недалеко от границы с Россией. Это место, по словам Лукашенко, обеспечит оптимальную дальность действия комплекса и сделает его ещё более эффективным инструментом в обеспечении безопасности республики.

На недавней пресс-конференции в Минске белорусский лидер подчеркнул, что ракета, способная преодолевать до 5 500 км и несущая боеголовку массой до 1,5 тонны, должна быть размещена не слишком далеко, чтобы сохранить свою ударную мощь. Однако слишком близкое расположение объектов также неприемлемо, чтобы не подставлять их под ненужную угрозу.

По словам Лукашенко, Белоруссия уже давно ждёт поставки этой новейшей баллистической системы, которая, как отметил российский президент Владимир Путин, способна развивать скорость до 10 Мах. Первые комплексы «Орешник» ожидаются в республике в 2025 году, после чего будет принято окончательное решение о месте их развертывания.