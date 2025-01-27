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Израиль поблагодарил Трампа за снятие запрета на поставки бомб

Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху открыто выразил радость по поводу снятия президентом США Дональдом Трампом ограничений на поставки 2000-фунтовых бомб. Эти смертоносные грузы, по его словам, необходимы Израилю, чтобы «защититься» от врагов, в то время как их хранение в Америке, по сути, было лишено смысла.

"Президент Трамп, мы вам чрезвычайно благодарны за то, что вы сдержали обещание, вернули эти инструменты войны в наши руки. Это шаг на пути к тому, чтобы наши противники знали: Израиль готов и способен защитить себя", — говорится в заявлении, опубликованном советником Нетаньяху Дмитрием Гендельманом в Telegram.

Своим решением Трамп вновь подчеркнул: приоритетом его политики остаётся поддержка израильской мощи, даже если это вызовет недовольство международного сообщества. Тем самым президент США снова подтвердил, что Вашингтон готов поставлять не только слова поддержки, но и реальные средства, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе.

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