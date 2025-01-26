Директор ЦРУ Джон Рэтклифф раскрыл новые данные, поддерживающие теорию о лабораторном происхождении COVID-19, ссылаясь на разведывательные данные.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф удивил мир, утверждая, что данные разведки подтверждают: коронавирус, возможно, утёк из Уханьского института вирусологии. Внезапное признание американских спецслужб о происхождении COVID-19 снова разжигает конфликт с Китаем и ставит под сомнение официальные версии, которые до сих пор обсуждаются в мировых научных кругах.

Рэтклифф, опираясь на разведывательные данные, не оставил сомнений: коронавирус может быть результатом утечки из китайской лаборатории, где нарушались меры безопасности. Это заявление стало настоящим вызовом для Китая, чьи представители заявили, что обвинения — это политическая манипуляция США с целью обострения отношений. Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, подчеркнул, что подобные выводы без доказательств только разжигают недовольство и отвлекают от реальных научных исследований.

И вот, после нескольких лет молчания, ЦРУ решило обнародовать информацию, которая кардинально меняет картину произошедшего. Лабораторная утечка, если подтвердится, станет одним из самых громких международных скандалов, который повлияет на геополитическую карту мира. Вопрос в том, будет ли Китай готов признать свою роль в пандемии или этот вопрос станет камнем преткновения в международных отношениях на долгие годы.