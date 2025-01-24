Германия отказалась участвовать в параде Победы в Москве, ссылаясь на продолжающийся конфликт на Украине

Германия официально подтвердила, что не примет участия в параде Победы, который пройдет в Москве в 2025 году. Причина такого решения — продолжающийся конфликт на Украине, который сделал участие Берлина в торжествах невозможным.

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф заявил, что в условиях боевых действий Германия не может отправить своих представителей на мероприятия, связанные с военной символикой. Он отметил, что решение отражает позицию правительства, которое не может легитимизировать военные торжества в стране, где идет война.

«Мы уважаем память о Победе, но пока в Украине продолжаются военные действия, нам нужно проявлять ответственность и воздержаться от участия в таком роде событиях», — сказал Ламбсдорф, добавив, что на официальном уровне Германия не будет представлена на параде.

Этот шаг со стороны Германии является продолжением более широкой дипломатической линии, которая строится на недовольстве Запада политикой России в отношении Украины. В ответ на отказ Германии, в Кремле заявили, что Москва не рассчитывала на участие Германии и подчеркнули, что парад будет оставаться открытым для всех, кто пожелает почтить память советских солдат.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не отправляла официальных приглашений США, что также подчеркивает высокую степень политической напряженности на международной арене. В то же время Песков добавил, что 19 стран, в том числе несколько бывших советских республик, подтвердили свое участие в торжествах.

Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ, предлагая им стать частью юбилейных событий, посвященных 80-летию Победы. Кремль надеется, что несмотря на дипломатические разногласия, парад станет символом памяти и мира, а участие в нем покажет уважение к памяти всех, кто сражался против нацизма.