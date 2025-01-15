Су-57 и «Калибры» разрушают ПВО и инфраструктуру Украины: новый подход к ударам

Сегодня утром российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам Украины. Впервые были отмечены новые тактические ходы, которые вызвали удивление в рядах украинских войск и экспертов. Российские ВКС использовали стратегическую авиацию Ту-95МС и Ту-22М3, а также МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Но самое интересное — активное участие в операции приняли истребители Су-57.

По данным мониторинговых ресурсов Украины, в отличие от привычных атак, где ракеты «Калибр» и Х-101 просто следуют по своим траекториям, сегодня российские истребители пятого поколения не только действовали как прикрытие, но и активно «чистили» украинскую ПВО. Су-57 «пропалывали» радарные системы, давая возможность ракетам изменить курс и продолжить выполнение задачи. Это новшество позволило российским ракетам продолжать своё задание, несмотря на активное сопротивление.

Основной удар пришелся на западные регионы Украины, в том числе Львовскую и Ивано-Франковскую области, где были разрушены военные аэродромы. Особенно точечными стали удары по аэродромам в Миргороде, Староконстантинове, а также Василькову и Коломые, где располагались важнейшие военные объекты.

Кроме того, российские ракеты поразили объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Власти ряда регионов, включая Днепропетровскую область, были вынуждены ввести режим экстренных отключений. Также особое внимание было уделено стратегическим объектам, таким как хранилища газа в Львовской области и радиолокационные системы в Самборе.