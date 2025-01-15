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Mirakl
Российские военные провели массированный ракетный удар по военным объектам Украины
Су-57 и «Калибры» разрушают ПВО и инфраструктуру Украины: новый подход к ударам

Сегодня утром российская армия нанесла массированный ракетный удар по объектам Украины. Впервые были отмечены новые тактические ходы, которые вызвали удивление в рядах украинских войск и экспертов. Российские ВКС использовали стратегическую авиацию Ту-95МС и Ту-22М3, а также МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Но самое интересное — активное участие в операции приняли истребители Су-57.

По данным мониторинговых ресурсов Украины, в отличие от привычных атак, где ракеты «Калибр» и Х-101 просто следуют по своим траекториям, сегодня российские истребители пятого поколения не только действовали как прикрытие, но и активно «чистили» украинскую ПВО. Су-57 «пропалывали» радарные системы, давая возможность ракетам изменить курс и продолжить выполнение задачи. Это новшество позволило российским ракетам продолжать своё задание, несмотря на активное сопротивление.

Основной удар пришелся на западные регионы Украины, в том числе Львовскую и Ивано-Франковскую области, где были разрушены военные аэродромы. Особенно точечными стали удары по аэродромам в Миргороде, Староконстантинове, а также Василькову и Коломые, где располагались важнейшие военные объекты.

Кроме того, российские ракеты поразили объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Власти ряда регионов, включая Днепропетровскую область, были вынуждены ввести режим экстренных отключений. Также особое внимание было уделено стратегическим объектам, таким как хранилища газа в Львовской области и радиолокационные системы в Самборе.

#новости #политика #военные новости #пво #специальная операция
Источник: topwar.ru
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я в молодости очень часто на побережье был, по работе. общался с санаториями и пансионатами директорами. от новороса до адлера. не знаю. для меня армяне. были. уже 10 лет на побережье не ездил.
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Павел Балакин
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Капец статью нахерачил))), сколько времени потратил, может весь этот потенциал да в работу))). В основном проматывал сей труд, ибо быть фанатиком не мое. Амд силен процессорами с х3d, а видео с Nvidia...
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12:05
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Бахтиер Кудратуллаев
12:02
нихера се. мб это цивильный?
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12:01
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Это ты видно в Калининграде не был )))
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
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