Арбитражный суд Московского округа обязал корпорацию Google вернуть российской дочерней компании 10 млрд рублей за незаконные выплаты во время банкротства

В результате громкого судебного разбирательства между российским подразделением Google и материнской компанией, российский арбитражный суд вынес решение, которое обернулось огромной финансовой победой для российской стороны. Американская корпорация теперь обязана вернуть 10 миллиардов рублей своей «дочке» за несанкционированные переводы средств во время банкротства.

В 2021 году дочерняя компания Google в России перечислила материнской компании Google International LLC более 9,5 миллиардов рублей в виде дивидендов. Однако на тот момент российский офис уже был признан банкротом. Все эти выплаты были сделаны на фоне активных попыток вывода средств, что, в итоге, и стало причиной судебного разбирательства.

В ходе процесса конкурсный управляющий Валерий Таляровский, который представлял интересы российской «дочки» компании, утверждал, что эти выплаты были незаконными. Суд поддержал его доводы, признав выплаты и две связанные с ними сделки недействительными. По мнению суда, действия Google были направлены на уход от долгов и манипуляцию активами, что является явным нарушением российских законов.

Само решение суда подчеркивает решимость России жестко бороться с попытками вывоза капиталов за границу и защищать свои экономические интересы. Попытки Google обжаловать решение, включая кассационную жалобу, потерпели неудачу. Арбитражный суд Москвы отклонил все апелляции, окончательно постановив, что корпорация должна вернуть средства.