В декабре 2024 года концерн «Калашников» успешно выполнил все контракты на поставку высокоточного оружия, увеличив производство ракет и снарядов в несколько раз.

В декабре 2024 года концерн «Калашников» не просто выполнил, а перевыполнил все контракты по выпуску высокоточного оружия, увеличив производство в несколько раз. В арсенале теперь — зенитные ракеты 9М333 для ЗРК «Стрела», мощные «Вихри-1» для уничтожения бронетехники и артиллерийские снаряды «Китолов-2М», которые уже зарекомендовали себя в реальных боевых условиях.

Генеральный директор концерна Алан Лушников не скрывает гордости за достигнутые результаты. «Мы уже давно показали, что российская техника не просто устояла, но и доказала свою мощь на поле боя», — отметил он, подчёркивая, что именно боевой опыт привлёк внимание заказчиков к продукции «Калашникова». И если раньше западные системы пытались унизить Россию, то теперь мы показываем им, кто действительно держит руку на пульсе современных технологий.

Ракеты 9М333 — это не просто снаряды, а реальная угроза для низколетящих целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и крылатые ракеты. «Вихрь-1», работающие с вертолетами Ка-52 «Аллигатор», могут точно поражать не только бронетехнику, но и укрепления противника, вне зависимости от того, как быстро они движутся. А снаряд «Китолов-2М» с лазерным самонаведением способен разносить на куски не только мобильные, но и стационарные цели, и не важно, бронированные они или нет.

Россия оказалась не только способна выдержать санкции, но и активно разрабатывает и поставляет в армии самые передовые высокоточные системы, не зависящие от иностранного оборудования и технологий.