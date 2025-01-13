В Росавиации заявили, что маршруты в европейской части России разрабатываются с учётом всех возможных рисков, а при возникновении новых ограничений они быстро корректируются.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта отметили, что уровню безопасности полётов в российской авиасфере уделяется особое внимание. Пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко подчеркнул, что маршруты в европейской части страны тщательно просчитываются с учётом потенциальных рисков, и при малейших изменениях условий схема полётов оперативно корректируется.

Специалисты Министерства транспорта и Росавиации постоянно анализируют лётную годность воздушных судов, готовность экипажей и внешние факторы, влияющие на выполнение рейсов. В случае введения ограничений в определённом районе или аэропорте органы управления воздушным движением незамедлительно уведомляют авиакомпании о необходимости корректировки маршрутов.

По словам представителей Росавиации, безопасность остаётся главным приоритетом даже на фоне действующих санкций, которые, среди прочего, усложняют поставки некоторых комплектующих для самолётов. Однако отечественные службы продолжают обеспечивать бесперебойное функционирование гражданской авиации, применяя расширенные меры контроля и профилактики возможных угроз.

Ранее Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) предостерегло авиакомпании от полётов в нескольких российских регионах, ссылаясь на риски. В Росавиации считают подобные заявления частью санкционной кампании, указывая, что даже с учетом ограничений Россия сохраняет эффективную систему управления безопасностью полётов.