Т-62М вновь в строю и готов противостоять Leopard-2A4

Модернизированные танки семейства Т-62М, недавно выведенные из консервации, получили новые тепловизионные прицелы 1ПН96МТ-02, способные обнаруживать цели на расстоянии до 2000 метров в темное время суток. Это обновление существенно расширяет возможности боевых машин, позволяя экипажам действовать с высокой эффективностью в условиях ограниченной видимости.

В систему управления огнём интегрированы комплексы управляемого вооружения «Шексна», обеспечивающие использование противотанковых управляемых ракет 9М117М1 «Аркан». Тандемная кумулятивная боеголовка этих ракет обладает бронепробиваемостью порядка 830 мм после преодоления динамической защиты, что делает их опасными для немецких танков Leopard-2A4.

Дополнительно Т-62М оснащаются комплектами динамической защиты «Контакт-1», которая повышает выживаемость танка в бою. 115-мм гладкоствольная пушка У-5ТС, в сочетании с баллистическими вычислителями, доказала свою эффективность при ведении огня с закрытых огневых позиций на дистанции 5-7 км.

По мнению специалистов, такое сочетание обновленных тепловизионных прицелов, противотанковых ракет и современной системы управления огнём значительно повышает боевой потенциал Т-62М в современных конфликтах.