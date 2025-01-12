Российскому многоцелевому дрону "Пиранья-13" увеличили грузоподъемность до 15 кг и расширили боевые функции, включая возможность установки противотанковых мин и гранатомётов.

Российскому многоцелевому дрону "Пиранья-13" увеличили грузоподъемность до 15 кг и расширили боевые функции. Среди новых функций — установка противотанковых мин ТМ-62М.

Разработанный Симбирским конструкторским бюро, "Пиранья-13" начал активно внедряться в арсенал вооруженных сил. Дополнительно к минированию, дрон может быть оснащён и противотанковыми гранатомётами, такими как РПГ-26 "Аглень" и РПГ-30 "Крюк".

Тактико-технические возможности дрона позволяют ему осуществлять полёты на дистанцию до 30 км.



