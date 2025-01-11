На выставке CES 2025 компания Samsung Display продемонстрировала два концепта телефонов с тройным экраном, которые могут стать основой для будущих моделей Galaxy. Оба устройства оснащены двумя шарнирами, что позволяет экранам складываться в три секции, но подходы к их складыванию различаются. В одном случае экран сгибается внутрь, полностью закрывая основную панель, а в другом — часть экрана остается открытой при закрытом устройстве.

Такая конструкция, при которой часть экрана всегда доступна, используется в уже представленных моделях, например, в Huawei Mate XT. Однако многие пользователи, включая авторов новости, предпочитают более защищенный вариант, когда экран полностью закрыт при сложенном телефоне. Samsung, судя по всему, рассматривает оба варианта для своей будущей модели.

Предположительно, компания работает над несколькими вариантами устройства, включая как внешний, так и внутренний складной механизм, что оставляет много неопределенности в плане окончательного дизайна. На CES Samsung не объявила о готовности выпустить такие телефоны, но демонстрация рабочих прототипов позволяет предположить, что запуск устройства может состояться уже в 2025 году.

Ранее появлялись утечки, согласно которым трижды складывающийся телефон Samsung может быть представлен в конце 2025 года. Учитывая цены на аналогичные устройства, такие как Huawei Mate XT, ожидается, что новое устройство будет стоить в пределах нескольких тысяч долларов.