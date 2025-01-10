



На выставке CES 2025 компания Samsung Display продемонстрировала несколько концептов, которые могут значительно повлиять на будущее мобильных технологий. Среди них — слайдовые экраны, которые могут стать настоящим конкурентом складным дисплеям, а возможно, даже заменить их. Одним из самых впечатляющих прототипов стал Slidable Flex Duet, который расширяется с 8,1 дюйма до 12,4 дюйма, предлагая новые возможности для многозадачности и развлечений.

Другие модели, такие как Slidable Flex Solo, который увеличивается с 8 до 17,3 дюйма, и вертикальный слайдер, Slidable Flex Vertical, расширяющийся с 5,1 до 6,7 дюйма, также вызвали большой интерес. Эти устройства открывают новые перспективы для мобильных гаджетов, позволяя пользователю адаптировать размер экрана под свои нужды, будь то работа с приложениями или просмотр контента.

Кроме того, на выставке были представлены и другие концепты, включая многоступенчатые складные экраны, такие как S Type и G Type, которые показывают, в какую сторону движется технология складывающихся устройств. Однако, несмотря на захватывающие возможности, такие устройства пока остаются в стадии эксперимента, и конечный продукт может отличаться от текущих прототипов.

С учётом того, что складные смартфоны всё ещё составляют менее 2% от общего числа мобильных устройств, эксперты предполагают, что слайдовые экраны могут иметь более широкий рынок, предлагая более простые и удобные решения. Пока остаётся неясным, какие устройства Samsung и другие производители выберут для массового производства, но технологические инновации, представленные на CES, уже дают нам представление о том, что будущее мобильных гаджетов будет многообещающим