В сети стали популярными кадры, на которых видно новое мобильное подразделение, использующее мотоциклы для быстрых перемещений по сложным территориям. Эти мотоциклисты активно патрулируют и занимают стратегические позиции, однако на поддержку им приходят мощные грузовые автомобили. Особенностью этих машин является усиленная защита от атак с воздуха: кузова обшиты металлическими панелями, что помогает избежать повреждений от беспилотников.

Интересно, что мотоциклы, на которых передвигаются солдаты, не оснащены защитными сетками от дронов, что подсказывает, что они предназначены в первую очередь для быстрого маневрирования, а не для длительных действий в зоне активных атак. Это позволяет солдатам быстро перемещаться с позиций, оставляя менее мобильные подразделения в тылу.

К тому же, с учётом новых технологий, концерн «Калашников» активно тестирует новые электрические мотоциклы для военных целей. Эти модели обеспечивают лёгкость и маневренность, что особенно важно для скрытных операций. Кроме того, они значительно тише обычных мотоциклов и малозаметны для тепловизоров и беспилотников.