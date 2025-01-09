Samsung Display, известная своими инновациями в мире дисплеев, на CES 2025 представила что-то, что заставило всех собравшихся остановиться и по-настоящему удивиться. Речь идет о растягивающемся экране MicroLED, который меняет представление о том, как могут выглядеть экраны будущего. Прототип, продемонстрированный на выставке, был всего 6 дюймов в размере, но при этом он мог не только изменять форму, но и выпячиваться из стены, создавая эффект глубины, который обычно достигается с помощью 3D-очков.

Экран демонстрировал потрясающие виды знаменитой Las Vegas Sphere, плавно выгибаясь и возвращаясь в исходное положение, что выглядело почти магически. В то время как концепция "растягивания" кажется фантастичной, в реальности такие устройства могут найти применение в будущих смартфонах, планшетах или даже телевизорах. Однако пока трудно понять, какие именно практические задачи это может решить.

Несмотря на отсутствие ясного применения, сам процесс наблюдения за экраном был захватывающим. Его движения были плавными и успокаивающими, создавая ощущение, что кто-то стоит за стеной и манипулирует экраном с удивительным мастерством. Это был не просто экран — это был элемент, почти оживший в руках технологий.

На данный момент трудно сказать, будет ли эта технология развиваться дальше или останется всего лишь шоу-объектом. Но даже если этот экран останется в прошлом, опыт его наблюдения стал важным моментом на CES 2025.