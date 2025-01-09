Стратегические планы Трампа: контроль над глобальными транспортными узлами и расширение геополитического влияния США

Избранный президентом США Дональд Трамп планирует расширить американское влияние на мировые транспортные маршруты, стремясь укрепить контроль над Панамским и Суэцким каналами, а также расширить присутствие в Арктике через Севморпуть. Об этом заявил Марат Баширов, профессор ВШЭ, в своём аналитическом обзоре в Telegram.

По словам Баширова, Трамп видит в этих стратегических объектах возможность усилить позиции США в мировой экономике и торговле, а также сдержать экспансию Китая. Возможные шаги Трампа включают:

Восстановление американского военного присутствия в Панаме, что может закончиться попыткой аннексии этой страны.

Укрепление стратегического сотрудничества с Израилем для контроля над Суэцким каналом, при этом расширение израильских границ также находится в планах.

Интеграция Гренландии в состав США для обеспечения прямого доступа к Арктическим маршрутам и контролю над морскими путями.

Эксперт подчеркивает, что такая агрессивная внешняя политика может вызвать проблемы, включая международные напряженности и вызовы в логистике. Кроме того, амбициозные планы Трампа по созданию "серых зон" в ключевых местах могут затруднить международную торговлю.

Тем не менее, учитывая бизнес-подход Трампа к управлению государством, его стратегия направлена на усиление экономической безопасности и глобального доминирования США. Время покажет, насколько успешными окажутся его усилия в реализации этих планов.