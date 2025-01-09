Украинский МИД предложил Венгрии радикальный обмен: "Если Будапешт так тяготеет к России, пусть освободит своё место в ЕС для Киева". Это предложение последовало после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Украину за прекращение транзита российского газа, обвинив Киев в создании энергетического кризиса в Европе.

Киев быстро отпарировал, заявив, что венгерские жалобы — не более чем попытка сбросить с себя ответственность за собственную зависимость от российского газа. Украинское внешнеполитическое ведомство не стеснялось в выражениях: "Если Венгрия ищет повод уйти в ОДКБ, мы готовы занять её место в Европейском Союзе. Нам нужны действия, а не пустые слова о солидарности".



