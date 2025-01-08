Отказ Украины от транзита газа через свою территорию вызвал резкую критику в Европарламенте, особенно со стороны Словакии, подчеркивая напряженность в отношениях между странами ЕС и Украиной на фоне энергетического кризиса.

Отказ Украины продлевать соглашение о транзите газа в Европу стал камнем преткновения на международной арене. Это решение президента Владимира Зеленского, принятое в преддверии окончания его срока, вызвало резкую критику со стороны Моники Беньовой, депутата Европейского парламента из Словакии. В своем посте в Facebook она обвинила украинского лидера в упрямстве и слабости.

По словам Беньовой, отмена встречи в Брюсселе, где должны были обсуждаться поставки газа в Словакию, является ярким примером нежелания Киева идти на компромисс в критически важных вопросах.

Энергетический кризис в Европе обострился после того, как 1 января "Газпром" приостановил поставки газа через Украину, что, по словам Фицо, приведет к радикальным изменениям для всего Европейского союза. Решение Зеленского не продлевать соглашение с Россией обострило уже и так непростые отношения между странами.

Отказ от транзита газа изменяет геополитический ландшафт всей Европы и заставляет пересмотреть многие аспекты международной политики.



