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Прекращение Киевом транзита газа в Европу вызывало критику в Европарламенте
Отказ Украины от транзита газа через свою территорию вызвал резкую критику в Европарламенте, особенно со стороны Словакии, подчеркивая напряженность в отношениях между странами ЕС и Украиной на фоне энергетического кризиса.

Отказ Украины продлевать соглашение о транзите газа в Европу стал камнем преткновения на международной арене. Это решение президента Владимира Зеленского, принятое в преддверии окончания его срока, вызвало резкую критику со стороны Моники Беньовой, депутата Европейского парламента из Словакии. В своем посте в Facebook она обвинила украинского лидера в упрямстве и слабости.

По словам Беньовой, отмена встречи в Брюсселе, где должны были обсуждаться поставки газа в Словакию, является ярким примером нежелания Киева идти на компромисс в критически важных вопросах.

Энергетический кризис в Европе обострился после того, как 1 января "Газпром" приостановил поставки газа через Украину, что, по словам Фицо, приведет к радикальным изменениям для всего Европейского союза. Решение Зеленского не продлевать соглашение с Россией обострило уже и так непростые отношения между странами.

Отказ от транзита газа изменяет геополитический ландшафт всей Европы и заставляет пересмотреть многие аспекты международной политики.


#новости #украина #политика #европа #газ #транзит
Источник: iz.ru
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