Halliday представила умные очки с уникальной технологией, которая проецирует информацию прямо в поле зрения пользователя.

На CES 2025 компания Halliday представила умные очки с невидимым экраном, которые могут проецировать информацию прямо в ваше поле зрения. В отличие от других прототипов с AR-дисплеем, как у Meta, эти очки используют технологию DigiWindow, которая отображает информацию в виде мини-экрана в правом верхнем углу поля зрения.

Очки Halliday не требуют специальной линзы и, по словам разработчиков, работают даже при ярком солнечном свете. Все управление осуществляется с помощью сенсорного кольца и встроенного интерфейса на самих оправах, что позволяет взаимодействовать с очками без необходимости в дополнительных устройствах.

Среди функционала, который удалось протестировать, — моментальный перевод с китайского на английский, а также проактивный ИИ, который анализирует разговоры и может отвечать на вопросы в реальном времени. Очки также могут генерировать заметки по итогам встреч, отвечать на сложные вопросы и фактически заменять личного помощника.

Однако, несмотря на все плюсы, у устройства есть и недостатки: узкое поле зрения и не всегда точное попадание в нужную точку экрана. Внешне Halliday Smart Glasses выглядят как обычные очки, но ощущается их «умность». Устройство обещает быть доступным в продаже в первом квартале 2025 года за 489 долларов.