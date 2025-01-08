LG анонсировала новые OLED модели G5 и M5 на CES 2025. Обе модели получили улучшения в плане производительности и AI-функций.

На CES 2025 LG снова решила удивить мир. Новые OLED модели G5 и M5 обещают переворот в понимании того, как должен выглядеть телевизор. Но что стоит за этими инновациями, и насколько они оправданы?

G5 — это, казалось бы, стандартное продолжение флагманской линейки, с частотой обновления 165 Гц и улучшенной картинкой. Но главный акцент, по сути, ставится не на яркость или контрастность, а на функции, которые так или иначе используют AI. И это именно то, что сегодня интересует производителей. Алгоритмы, которые должны «подстраивать» картинку под освещение, чистить изображение от шума, а также внедрять чат-ботов и голосовые ассистенты. Все это звучит как что-то большее, чем просто телевизор. Это уже некий «умный помощник» в вашем доме.

Но настоящая сенсация — это M5. Модель, которая на первый взгляд похожа на G5, но предлагает беспроводную передачу сигнала. Все входы теперь расположены в отдельной коробке, которая отправляет видео и звук прямо на экран. Звучит футуристично, но, по сути, LG уже делает шаг в сторону отказа от проводных технологий, и это может стать началом конца привычных решений, которые многие пользователи считают удобными.

Что же с C5? На фоне G5 и M5 эта модель выглядит скорее как «легкая» версия с сохранением всех прежних достоинств, но без лишних наворотов. Вряд ли она окажется столь привлекательной для любителей новинок, но для тех, кто просто хочет качественное изображение без лишних фокусов, это вполне нормальный выбор.