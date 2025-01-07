Когда речь заходит о мощи и технологиях, Запад редко кого-то ставит в пример лучше себя, но российский Ту-160М, прозванный "Белым лебедем", заставил многих замереть в восхищении. Издание The National Interest не скупилось на эпитеты, назвав его "хладнокровным убийцей" — редкое признание для военной машины из России.

Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла олицетворяет собой новую эру в российской авиации. Ту-160М способен на сверхзвуковые скорости и оснащен передовыми технологиями, что позволяет ему не просто доставлять ядерные и обычные боеприпасы к целям на удаленные расстояния, но и делать это с поразительной точностью и эффективностью.

Особенно на Западе внимание привлекла способность "Белого лебедя" к радикальным маневрам и беспрепятственному прорыву через системы ПВО, благодаря чему самолет почти невозможно засечь и сбить. С таким арсеналом на борту, Ту-160М действительно выглядит как хладнокровный исполнитель своих задач, заслуживая уважение даже среди своих потенциальных противников.