Московский суд постановил удалить фотографии НПЗ с карт «Яндекса» из-за угрозы атак с использованием дронов, что вызвало беспокойство по поводу безопасности объектов критической инфраструктуры.

Московский суд вынес сенсационное решение, которое заставляет задуматься о безопасности открытых данных. Компания «Яндекс» теперь обязана удалить фотографии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с карт, потому что они могут стать источником угрозы — речь идет о возможных атаках с использованием дронов.

Этот НПЗ уже пережил несколько атак в 2024 году, когда беспилотники нанесли ущерб инфраструктуре и ранили сотрудников. Суд признал, что доступность таких объектов в интернете создает риски для национальной безопасности. Представители прокуратуры заявили, что размещение изображений в открытом доступе может помочь потенциальным врагам в организации атак. И суд с ними согласился.

«Яндекс» пытался оспорить решение, но закон был на стороне тех, кто считает, что безопасность важнее свободы информации. Теперь компания должна скрыть или изменить изображения на своих картах, и у неё на это есть месяц. Неужели мы действительно пришли к тому, что открытая информация может быть угрозой?