Министерство обороны России поделилось уникальными кадрами боевой работы модернизированной огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». В этом видео показано, как система запускает мощные термобарические снаряды, поразившие врага на различных расстояниях. Снаряды «Солнцепека» могут поражать не только живую силу, но и укрепления и технику, даже скрытые за преградами.

ТОС-1 «Солнцепек» — это одна из самых мощных систем огневой поддержки, активно использующихся на передовой. Она оснащена 24 пусковыми трубами и обладает высокой скоростью подготовки к стрельбе — всего 90 секунд. Дальность её огня может достигать до 6000 метров, а полное время залпа — всего 6 секунд, что дает ей преимущество в скорости реакции и эффективности при нанесении ударов.

Уникальность системы заключается в ее способности доставлять термобарические снаряды, которые создают мощные взрывы и высокую температуру, наносящие колоссальный урон не только в точке попадания, но и в радиусе действия взрыва. Эта характеристика делает ТОС-1 незаменимой в условиях интенсивных боевых действий, где требуется быстрая и точная огневая поддержка.