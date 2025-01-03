Владимир Зеленский, президент Украины, остается неуверенным в своем желании баллотироваться на второй срок.

В свежем интервью украинским СМИ Владимир Зеленский признал, что его решение будет зависеть от исхода текущих конфликтов. «Если я смогу достичь большего, чем сейчас, возможно, я посмотрю на эту возможность более позитивно. Но сегодня это не в приоритете», — сказал Зеленский, подчеркивая, что его фокус сейчас на другом.

Тем временем в России к этому подходят с иной точки зрения. Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Зеленский должен уйти в отставку. Медведев прогнозирует для Зеленского политическую эмиграцию или более трагичный конец, указывая на продолжающееся желание киевского режима действовать агрессивно «до последнего украинца». «Сейчас его поддерживают всего 16% населения, а большинство украинцев не готовы голосовать за него снова», — добавил Медведев.



