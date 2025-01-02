Российские дроны с квантовыми магнитометрами демонстрируют потенциал революционизировать поиск золота, делая процесс быстрее, дешевле и точнее, что, безусловно, привлекает внимание мирового горнодобывающего сообщества.

В новом витке технологической гонки за драгоценными ресурсами компания «Геоскан» из России внесла значительный вклад, разработав беспилотные летательные аппараты с квантовыми магнитометрами. Эти устройства доказали свою эффективность при поиске золота на острове Амбайтл, который находится под юрисдикцией Папуа-Новой Гвинеи.

Инновационные дроны «Геоскан 201» и «Геоскан 401 Геофизика», оснащенные квантовыми магнитометрами, были испытаны в экстремальных условиях острова Амбайтл. При поддержке одной из ведущих золотодобывающих компаний, данные дроны провели аэромагнитную съёмку территории, покрывающей около 90 квадратных километров.

Благодаря квантовым магнитометрам, дроны смогли точно определить аномальные магнитные поля, которые часто сопровождают золоторудные залежи. Это открытие может значительно ускорить и упростить процесс разведки месторождений, минимизируя необходимость традиционных геологических исследований на местности.

Не обошлось без трудностей: из 39 дней экспедиции, только 18 были пригодны для полетов из-за сложных погодных условий. Однако, команда «Геоскан» успешно завершила проект, предоставив заказчику детальные карты аномалий и предложения по местам возможной добычи золота.

Этот успех открывает новые возможности не только для майнинг-индустрии, но и для развития беспилотных технологий в геологической разведке. Эксперты уже предсказывают, что подобные технологии могут кардинально изменить подходы к поиску и добыче полезных ископаемых в ближайшем будущем.