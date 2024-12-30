Xiaomi запускает новый смартфон Redmi Turbo 4 с мощной начинкой, включая процессор MediaTek Dimensity 8400, 50 МП камеру и 6550 мАч батарею с зарядкой 90 Вт.

Xiaomi официально подтвердил дату выпуска нового смартфона средней ценовой категории – Redmi Turbo 4. Модель дебютирует в Китае 2 января 2025 года.

Redmi Turbo 4 будет оснащен новым процессором MediaTek Dimensity 8400 с кастомизированной версией Ultra, а также 50-мегапиксельной основной камерой и 8 МП сверхширокоугольным сенсором. Смартфон предложит большой 6.67-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт.

Также ожидается, что этот смартфон будет выпущен за пределами Китая под брендом Poco с измененными названиями – Poco X7 Pro и, возможно, Poco F7.

Ключевые особенности:

Экран 6.67 дюйма с OLED и 120 Гц

Камеры: 50 МП и 8 МП сверхширокий угол

Процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultra

Аккумулятор 6550 мАч с зарядкой 90 Вт



