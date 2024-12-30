Новейшая российская САУ «Мальва» с пушкой 2А36 стала настоящим прорывом в артиллерийских системах.

Россия представила одну из самых ожидаемых новинок в артиллерийских системах — колесную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Мальва» с пушкой 2А36, и теперь раскрыты её технические характеристики. Это современное оружие сочетает в себе мощную артиллерию и передовые системы управления огнём, которые обеспечивают высокую точность и эффективность на поле боя.

Одной из ключевых особенностей «Мальвы» является её радиолокационная система, которая позволяет в реальном времени измерять начальные параметры снаряда при выстреле. Эта система не только контролирует отклонение снарядов от идеальных траекторий, но и обеспечивает точность на дальних дистанциях, что является важным элементом в боевых условиях. Таким образом, «Мальва» может эффективно поражать цели на больших расстояниях, минимизируя ошибки в расчётах.

«Кроме того, САУ оснащена уникальным модулем для уменьшения разлета снарядов по дальности, что значительно повышает точность стрельбы», — отметил представитель разработчиков.

В отличие от предыдущих моделей, таких как 2С35 «Коалиция», где системы измерений и коррекции были расположены по бокам, все элементы управления точностью на «Мальве» интегрированы в один блок, расположенный непосредственно над стволом. Это упрощает конструкцию и увеличивает мобильность установки.

Кроме того, «Мальва» оснащена современной системой РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и комплексом защиты от дронов, включая полимерные сетки и экраны, что повышает её выживаемость в условиях современного боя, где угрозы от БПЛА становятся всё более актуальными.

САУ «Мальва» также оснащена системой заряжания на уровне 2С5, что позволяет значительно ускорить процесс подготовки к следующему выстрелу. Это делает установку ещё более эффективной в быстроменяющихся боевых условиях, где важна не только точность, но и скорость реакции.

Что касается боезапаса, то «Мальва» использует управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-Д», которые уже прошли серийное производство. Эти снаряды обладают дальностью полёта до 50 км и способны поразить высокоточными ударами цели на значительном расстоянии. За точность наведения отвечает система лазерного управления