Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики.

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за последние сутки российские войска полностью очистили поселок Сторожевое.

Действия российской армии привели к тому, что украинские вооруженные силы потеряли более 1960 человек в различных направлениях военных действий. В частности, в результате активных боевых действий на Харьковском направлении было ликвидировано до 50 украинских военнослужащих, на западном фронте - 400, на южном - 400, на центральном - 610, на восточном - 155, на Днепровском - 45.

Кроме того, были уничтожены значительные количества военной техники, включая два танка, 13 бронемашин и десяток гаубиц и самоходок производства стран НАТО. В приграничье Курской области вертолет Ми-35М успешно атаковал позиции и опорные пункты украинских вооруженных сил.

В рамках контртеррористической операции в Курской области было уничтожено еще более 300 украинских бойцов, а также сожжены два танка, включая американский танк «Abrams», и несколько других боевых машин пехоты различного производства.

Игорь Конашенков подчеркнул, что армейская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, складам беспилотников и военной техники ВСУ, демонстрируя высокую эффективность и точность.