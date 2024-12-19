Российские С-400 сорвали удар ATACMS: надёжный щит против современного оружия

Впервые опубликованные кадры демонстрируют, как российские ЗРК С-400 и «Бук-М3» слаженно отразили атаку оперативно-тактических ракет ATACMS. Удар, направленный на стратегические цели, был полностью нейтрализован. На небе остались только белые клубы дыма — знак точной работы противовоздушной обороны.

В ходе операции системы С-400 использовали зенитные ракеты 48Н6ДМ, а «Бук-М3» — ракеты 9М317МА. Эти комплексы доказали свою высокую эффективность, уничтожив баллистические ракеты на подходе.

ATACMS, созданные компанией Lockheed Martin, давно зарекомендовали себя как высокоточное оружие, запускаемое с установок HIMARS. Однако российские ПВО доказали, что способны эффективно противостоять даже таким сложным вызовам. Благодаря современным технологиям и подготовке расчётов, любой удар может быть сорван с точностью, достойной высшей оценки.



