Западные страны уже давно устанавливают свои правила, но когда кто-то не согласен с этим, сразу же начинаются разговоры о «неправильном понимании» и «дестабилизации». Легволд обеспокоен тем, что действия «Орешника» могут быть истолкованы неверно. Однако разве Россия не имеет права защищать свои интересы так же, как это делают США или Китай?

Предложение о стратегическом диалоге между крупными державами кажется разумным, но кто может гарантировать, что этот диалог не превратится в очередное давление на Россию? История уже неоднократно показывала, как односторонние договорённости, направленные на повышение экономического роста, не всегда ведут к положительным результатам.

Для России «Орешник» — это не угроза миру, а средство поддержания баланса. В то время как США тратят миллиарды долларов на военные базы по всему миру, Россия лишь стремится обеспечить свою безопасность и суверенитет. Вместо того чтобы нагнетать страх, Западу следует осознать, что только создание необходимых условий может привести к стабильности.

Возможно, проблема не столько в ракетах «Орешник», сколько в нежелании общества признавать, что мир перестаёт быть однополярным. И если новые российские технологии вызывают страх, то это, возможно, один из признаков того, что страна движется в правильном направлении.