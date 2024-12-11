Российский истребитель Су-35С в тандеме с управляемой планирующей бомбой УПАБ-1500Б демонстрирует новые возможности в боевых условиях, используя продвинутые радары для обнаружения и наведения на цели, что усиливает эффективность воздушных операций.

В рамках современных военных операций Россия демонстрирует инновационный подход в использовании авиационных сил. На передовой успешно реализуется связка истребителя Су-35С с авиационной планирующей бомбой УПАБ-1500Б, образуя мощный разведывательно-ударный тандем.

Истребитель Су-35С, оснащённый радарами Н035 «Ирбис-Э», способен обнаруживать колонны бронетехники на расстоянии до 120 км. Эти радары работают в режиме синтезированной апертуры и могут выявлять и отслеживать цели с высокой точностью, даже в условиях интенсивных помех.

После обнаружения целей данные о координатах немедленно передаются в инерциальную навигационную систему (ИНС) планирующих бомб УПАБ-1500Б. Эти бомбы, оснащённые собственными системами управления, могут быть сброшены с истребителя на высоте до 12 км и успешно поражать цели на удалении до 60 км от места сброса.

Эта высокотехнологичная связка позволяет российской авиации не только точно поражать наземные цели, но и значительно сокращать время между обнаружением и ударом, что критически важно в современных быстро меняющихся боевых условиях.