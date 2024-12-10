В Приморском крае готовится операция по подъему частей миноносца, затонувшего в начале XX века, чтобы сохранить уникальные исторические артефакты и предотвратить их безвозвратную потерю под слоем морского ила.

В водах Приморского края скоро стартует уникальная операция по спасению исторических артефактов с миноносца №208, который погрузился в глубины моря более ста лет назад, в 1904 году. Этот корабль, построенный в 1899 году на знаменитых Адмиралтейских верфях, был частью флота Российской империи и взорвался на мине недалеко от острова Скрыплева.

Клуб подводного поиска "Восток", активно занимающийся исследованиями под водой, возглавит эту миссию. По словам Алексея Кондратюка, руководителя секции подводных исследований, решение о спасении артефактов было принято после того, как стало ясно, что состояние миноносца быстро ухудшается из-за сил природы и активного судоходства в этом регионе.

Предметами, которые планируется поднять со дна, станут якоря и иллюминаторы, детали корабля, которые имеют особую ценность для истории. После извлечения, эти предметы будут тщательно изучены и переданы в музей для дальнейшего сохранения и демонстрации публике.