Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Авиация Черноморского флота остановила атаку украинских беспилотных катеров у берегов Крыма
Авиация Черноморского флота России уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море, направлявшихся к Крыму.

На рассвете 6 декабря авиация Черноморского флота России успешно отразила потенциальную морскую угрозу у берегов Крымского полуострова, уничтожив два украинских беспилотных катера. Эти катера, оснащённые взрывными устройствами, были замечены на подходе к территориальным водам России и представляли собой непосредственную угрозу мирному населению и инфраструктуре Крыма.

По данным Министерства обороны РФ, катера были обнаружены с помощью береговых радиолокационных систем, после чего к их перехвату были направлены самолеты Черноморского флота. Уничтожение целей было выполнено с высокой точностью, что свидетельствует о хорошей подготовке лётного состава и эффективности используемого вооружения.

В тот же день, российские системы противовоздушной обороны активно отражали воздушные угрозы, связанные с массированным применением украинских беспилотников. Всего было сбито 33 дрона, которые пытались нарушить воздушное пространство России. В Воронежской области были уничтожены 14 дронов, в Курской области — 11, в Белгородской области — 7, и один в воздушном пространстве над Крымом. Действия ПВО подчеркивают готовность и способность России к защите своих границ от воздушных и морских угроз.


#новости #военные новости #военная техника #вооружение #вмф россии #военный флот россии
Источник: aif.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
1
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
14
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
8
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
4
Боевые электромотоциклы «Калашникова» проходят испытания на передовой
2
Складной iPhone может оживить находящийся в стагнации рынок
3
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
17
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
23
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Tesla утверждает, что риск возгорания её электромобилей в восемь раз ниже, чем у машин с ДВС
1
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
OnePlus 13R получит Snapdragon 8 Gen 3 и аккумулятор емкостью 6000 мАч
+
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
Китай вводит запрет на поставки редкоземельных минералов в США в ответ на последние санкции
+
«Калашников» тестирует новые боевые мотоциклы для специальной операции
+

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
6
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
16
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
13
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
5
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
65

Сейчас обсуждают

iRome0
15:17
Дааааа.... когда 40летнему бугаю попались в руки нейросети.... Тут комментировать - только портить.
О теневом правительстве, управлении массами и зомбировании на примере выборов 2024 года в США
Застенчивая Катя
15:16
Лишнехромосомный вежливый швайнокарась, опять ты избрехался, как истинная свинособака. Убийцы из УПА не были первыми носителями этого почётного звания. Немецкое военное ругательство Schweinhund ( явл...
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
Hivi77
15:14
Вообще-то херня в лохяндии началась ещë в 04 году. Ездили молодые и бодрые в ивано-франковску волость. 21 человекорыл бригадой сноубордистов. Море конфликтов и инцендентов было, даже были сильные трен...
Лавров рассказал, при каком условии Украина сохранилась бы в границах 1991 года
ebatorуа
15:13
блеснула скудоумием
Глава МИД Германии снова отличилась эрудицией и заявила, что в Европе живут 1,3 млрд человек
FelsheR-zzzzz
15:05
За почти в половину меньший жор и за то что 4060 в любом слоту быстрее 3060 - цена на пару тройку тысяч дороже оправдана и как раз примерно стоит той +15-20% разницы в производительности. Да и зачем ...
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
DiLouk
15:03
"качество графики в играх не улучшается" Просто смешно. Если вы можете включить максимальные настройки, игры выглядят очень круто. Тот же Киберпанк с максимальные настройками лучей и сглаживанием длсс...
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Яков Рудев
15:02
Только есть маленький нюанс есть какой именно f16? Его начали производить на 30 раньше су-35 и большинство версий ф16 сильно старее даже первых су-35, так что говорить про передовую электронику стран...
19FortyFive сделал сравнение Су-35 и F-16, если они столкнутся в воздушном бою на Украине
Алексей Кузнецов
15:01
Если F16 будет с АФАР и дальнобойными ракетами Метеор, то на Су35 денег бы не поставил. Но версий F16 много, и не все они такие зубастые.
19FortyFive сделал сравнение Су-35 и F-16, если они столкнутся в воздушном бою на Украине
Roditch
14:57
Большинство всё ещё сидит на PCI-E 3.0. Так что выбор очевиден RTX 3060 с полноценными 16 линиями. За один и тот же уровень производительности (с RTX 4060) можно заплатить меньше. А если брать на втор...
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
PanzerK
14:53
Ну кэш у них в данном тесте одинаковый, а вот с чипсетом Celeron продолжит работать по шине 100MHz так что чего там будет могут показать только тесты.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем