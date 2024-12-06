Авиация Черноморского флота России уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море, направлявшихся к Крыму.

На рассвете 6 декабря авиация Черноморского флота России успешно отразила потенциальную морскую угрозу у берегов Крымского полуострова, уничтожив два украинских беспилотных катера. Эти катера, оснащённые взрывными устройствами, были замечены на подходе к территориальным водам России и представляли собой непосредственную угрозу мирному населению и инфраструктуре Крыма.

По данным Министерства обороны РФ, катера были обнаружены с помощью береговых радиолокационных систем, после чего к их перехвату были направлены самолеты Черноморского флота. Уничтожение целей было выполнено с высокой точностью, что свидетельствует о хорошей подготовке лётного состава и эффективности используемого вооружения.

В тот же день, российские системы противовоздушной обороны активно отражали воздушные угрозы, связанные с массированным применением украинских беспилотников. Всего было сбито 33 дрона, которые пытались нарушить воздушное пространство России. В Воронежской области были уничтожены 14 дронов, в Курской области — 11, в Белгородской области — 7, и один в воздушном пространстве над Крымом. Действия ПВО подчеркивают готовность и способность России к защите своих границ от воздушных и морских угроз.



