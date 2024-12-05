Французская компания KNDS, через своё подразделение KNDS France Robotics, продолжает развивать робототехнические комплексы для военных нужд. Одной из её самых заметных разработок является многоцелевой лёгкий робот Nerva LG. Эта компактная колёсная платформа способна выполнять широкий спектр задач, от разведки до доставки грузов и установки полезных нагрузок. Впервые представленный на выставке Eurosatory 2012, Nerva LG продолжает привлекать внимание армий и спецподразделений по всему миру.

Робот оснащён четырьмя колёсами и может развивать скорость до 13 км/ч, что позволяет ему быстро перемещаться по различным типам местности. Его масса без полезной нагрузки составляет 12 кг, что делает его лёгким и маневренным. Nerva LG активно используется для разведки: его комплектуют видеокамерами, микрофонами и, в некоторых случаях, тепловизорами для ночного наблюдения. Робот может работать до 2 часов на одном заряде и управляется через пульт, который может быть планшетом или ноутбуком.

Примечательно, что хотя Nerva LG был выпущен ещё в 2012 году, он по-прежнему востребован на рынке. В 2014 году Нидерланды стали первыми заказчиками, а в 2017 году американские спецподразделения оценили его возможности. В конце 2024 года стало известно, что США закупят ещё 10 таких роботов для своих сил специальных операций. Это ещё раз подтверждает, что Nerva LG, несмотря на возраст, остаётся актуальной и высокоэффективной платформой.

Особенности Nerva LG включают в себя возможность установки различных дополнительных модулей: от тепловизоров до грузовых платформ. Кроме того, на выставках демонстрировался шестиколёсный вариант, что увеличивает проходимость робота. Несмотря на свою лёгкость и компактность, Nerva LG способен справляться с различными сложными задачами, что делает его идеальным инструментом для современных боевых и разведывательных операций.