В 2025 году стартуют испытания новейшей ракеты BrahMos-NG

Совместная российско-индийская ракета BrahMos-NG, адаптированная для авиационных носителей, готовится к испытаниям, которые стартуют в 2025 году. Эта новая модификация представляет собой более легкую и компактную версию — её масса составляет 1,33 тонны по сравнению с 2,65 тонны у предыдущего варианта. Уменьшение массы не только облегчает установку ракеты на боевые самолеты, но и открывает больше возможностей для её применения. BrahMos-NG, по заявлениям разработчиков, обладает улучшенными характеристиками по защите от радиоэлектронной борьбы и имеет уменьшенную радиолокационную заметность.

На вооружение эту ракету смогут взять как индийские легкие истребители Tejas, так и более мощные Су-30МКИ, способные нести сразу четыре ракеты. Сама по себе BrahMos-NG — это результат дальнейшего развития семейства BrahMos, изначально созданного на основе корабельной ракеты П-800 «Оникс». Новая версия сможет развивать скорость до 2,8 Маха, что в 2,8 раза превышает скорость звука, обеспечивая эффективное поражение целей на дальности до 300 км по комбинированной траектории и до 120 км при полете на малой высоте.

Сборка ракеты будет осуществляться на мощностях компании BrahMos Aerospace в индийском городе Хайдарабад и на российском заводе «ПО Стрела» в Оренбурге. Эта кооперация позволяет использовать лучшие наработки обеих стран в области высокоточного вооружения. Уменьшенная масса и новые характеристики BrahMos-NG делают её важным элементом для укрепления оборонного потенциала, а также открывают возможности для её использования на более легких самолетах, что ранее было невозможно.